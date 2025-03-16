За ночь над российскими регионами сбили 31 беспилотник

Об этом сообщили в Минобороны Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны «16 БПЛА – над территорией Воронежской области, девять БПЛА – над территорией Белгородской области, пять БПЛА – над территорией Ростовской области, один БПЛА – над территорией Курской области», — сказано в сообщении.