Путин заявил о недооценке Западом российских банков

Запад не рассчитывал, что российские банки пройдут все сложности, которые им создают извне. Об этом заявил президент России Владимир Путин, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о том, что, вопреки западному «беспределу», банк чувствует себя хорошо.
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