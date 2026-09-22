«Всё производимое идёт на Украину»: норвежская оборонка работает «на износ»

Мортен Брандтцег, генеральный директор норвежского оборонного концерна Nammo – одного из крупнейших европейских производителей боеприпасов и ракетных двигателей, заявил о работе мощностей «на износ» ради поставок для нужд ВСУ:Европейские армии не могут пополнить свои запасы 155-мм снарядов, так.