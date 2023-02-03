TRENDYMEN

39 064 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Комлева
    Соврать в заголовке, чтобы привлечь внимание. Классика...Кухарку случайно ...
  • егор егоров
    В очередной раз поражает содержание заголовка, вообще-то пошли за помощью и не смогли дойти, вовсе не означает забыли.Кухарку случайно ...
  • Алекс Сэм
    Бред.Туристы отъехали ...

Галактика привлекла ученых странным свечением. На снимке увидели, что объект притянул к себе еще 1000 галактик

Галактика привлекла ученых странным свечением. На снимке увидели, что объект притянул к себе еще 1000 галактик

Спиральная галактика в созвездии Геркулеса привлекла астрономов слишком сильным свечением. При помощи радиотелескопа Джеймс Уэбб удалось получить четкие снимки региона — в центре явно виден объект, притянувший к себе еще как минимум 1000 галактик.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх