Галактика привлекла ученых странным свечением. На снимке увидели, что объект притянул к себе еще 1000 галактик

Спиральная галактика в созвездии Геркулеса привлекла астрономов слишком сильным свечением. При помощи радиотелескопа Джеймс Уэбб удалось получить четкие снимки региона — в центре явно виден объект, притянувший к себе еще как минимум 1000 галактик.