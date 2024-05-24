Косить ворье косой ⚡️Арестованный генерал Вадим Шамарин, по версии следствия, получил взятку в 36 млн рублей от руководства одного из предприятий за увеличение закупок продукции для Минобороны (с) СК РФ ⚡️Предполагаемые взяткодатели в деле генерала Шамарина - гендиректор и главный бухгалтер "Пермского телефонного завода "Телта", они арестованы (с) СК РФ Ситуация проясняется.