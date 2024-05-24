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Косить ворье косой

Косить ворье косой

Косить ворье косой ⚡️Арестованный генерал Вадим Шамарин, по версии следствия, получил взятку в 36 млн рублей от руководства одного из предприятий за увеличение закупок продукции для Минобороны (с) СК РФ ⚡️Предполагаемые взяткодатели в деле генерала Шамарина - гендиректор и главный бухгалтер "Пермского телефонного завода "Телта", они арестованы (с) СК РФ Ситуация проясняется.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Раньше сядут. Раньше выйдут.
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
Зря это затеяли.... кто руководить то останется
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17 час.
Пульхерия Djem
Пусть суки знают - НЕПРИКАСАЕМЫХ НЕТ!
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5 час.

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