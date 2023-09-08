Депутат Тумусов призвал уделять внимание оздоровлению молодых людей

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Яны Лантратовой создать платёжную карту для социально незащищённых групп, предназначенную для оплаты расходов на спорт.
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