Эксперт призвал лучше защищать немецкие электросети от хакеров

К улучшению ИТ-защиты электростанций и электросетей Германии, из-за участившихся атак киберпреступников, призвала президент федерального ведомства по информационной безопасности ФРГ (BSI) Клаудиа Платтнер, 25 мая пишет немецкая медиагруппа Funke.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии