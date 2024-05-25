Пастрняк о победе в полуфинале ЧМ в день 28-летия: «Я не часто отмечаю день рождения, но этот обязательно запомню»

Сборная Чехии обыграла команду Швеции в полуфинале турнира в день 28-летия форварда (7:3). – Давид, я думаю, празднование дня рождения пройдет по расписанию, не так ли? – Это день рождения, который я обязательно запомню.
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