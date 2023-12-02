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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пашков о том, что Финляндия откажется играть с Россией: «Эти сообщения неизвестно откуда приходят. За ними нет ни авторов, ни подписей. Это все надо проверить»

Олимпийский чемпион отреагировал на информацию об отказе Финляндии играть со сборной России. Ранее появились данные о том, что сборная Финляндии откажется участвовать в турнире НХЛ для сборных, если на него допустят команду России.

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