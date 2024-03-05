«Жгучий красавец-брюнет и правда похож на Ален Делона… да, ладно». Успех, развод с Самбурской, уход от жены и сына. Кирилл Дыцевич

В России красивых актеров много, но не всем удается сразить зрителя наповал, показать мастерство, заставить непрерывно следить за творчеством, выискивать умопомрачительные новости о тайных романах, внебрачных детях, побеге за границу… ну, что там ещё… Перечислять всё не будем, так как речь пойдет об актере, который, по мнению поклонников, добился успеха не только благодаря прекрасным внешним […] Сообщение «Жгучий красавец-брюнет и правда похож на Ален Делона… да, ладно».