Полиция обнаружила два трупа после пожара у магазина «Дикси»

Пожар неподалеку от петербургского магазина «Дикси» унес жизнь двух местных жителей. Он пожаре в полицию доложил 15-летний подросток, вспомнивший, что незадолго до происшествия видел возле сараев мужчину азиатской внешности, одетого в черную куртку.