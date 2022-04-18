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Полиция обнаружила два трупа после пожара у магазина «Дикси»

Пожар неподалеку от петербургского магазина «Дикси» унес жизнь двух местных жителей. Он пожаре в полицию доложил 15-летний подросток, вспомнивший, что незадолго до происшествия видел возле сараев мужчину азиатской внешности, одетого в черную куртку.

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