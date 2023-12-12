Волгоградские повара порадуют кулинарными изысками посетителей ВДНХ

На выставке под названием «Кухня междуречья Волги и Дона» обещают много вкусного.фото предоставлено Волгоградским колледжом ресторанного сервиса и торговли--> Вкусности и деликатесы с затейливыми названиями, набором продуктов и подачей продемонстрируют 12 декабря повара Волгоградской области на выставке «Россия» на ВДНХ в Москве.