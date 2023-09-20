Все знали и молчали: Ереван накинулся с новыми обвинениями на Москву AlexCoderВсе знали и молчали: Ереван накинулся с новыми обвинениями на Москву AlexCoder Ситуация в стране крайне напряженная Глава армянского Совбеза Армен Григорян дал большое интервью местным СМИ, посвященное теме России.
Все знали и молчали: Ереван накинулся с новыми обвинениями на Москву
Комментарии
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Александр Ткаченко
Фуёвые азеры, 12 лет покупали у России оружие, а хорошие армяне поливали Россию говном. А теперь претензии предъявляют. Живут суки по принципу; полей говном и вырасти себе друга. Щас Россия воевать за вас пойдёт. Запад в помощь.
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