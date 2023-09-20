Все знали и молчали: Ереван накинулся с новыми обвинениями на Москву

Александр Ткаченко

Фуёвые азеры, 12 лет покупали у России оружие, а хорошие армяне поливали Россию говном. А теперь претензии предъявляют. Живут суки по принципу; полей говном и вырасти себе друга. Щас Россия воевать за вас пойдёт. Запад в помощь.