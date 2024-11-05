Курсант Военно-Космической академии им. Можайского устроил стрельбу у ночного клуба в центре Петербурга после конфликта с администрацией заведения.
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Курсант Военно-Космической академии им. Можайского устроил стрельбу у ночного клуба в центре Петербурга после конфликта с администрацией заведения.