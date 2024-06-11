Как Виктор Орбан прокомментировал итоги европейских выборов

Виктор Орбан, премьер-министр венгерского правительства, прокомментировал в понедельник вечером результаты выборов в Европейский парламент, заявив, что «европейский политический ландшафт сместился вправо и в сторону мира».
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