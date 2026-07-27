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РИА Новый день

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Кремль: торговые суда России не могут быть дооснащены вооружением, но флот их прикроет

Кремль: торговые суда России не могут быть дооснащены вооружением, но флот их прикроет

Международные торговые суда России не будут дополнительно оснащать вооружением, но их защиту при необходимости будет обеспечивать российский флот.

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Комментарии
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андрей картаев
Зачем этому убогому слово дают он морского права не знает и как все либерасты стоящие при власти из права читают только то что им выгодно .Если страна ведет боевые действия с другой страной или странами то вооружать суда любые можно .В СССР на случай войны на каждом судне была программа вооружения и обеспечении безопасности экипажа,а сегодня мы ведем боевые действия , так что как говорил Путин, Песок иногда такую хрень говорит.
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