Кремль: торговые суда России не могут быть дооснащены вооружением, но флот их прикроет

андрей картаев

Зачем этому убогому слово дают он морского права не знает и как все либерасты стоящие при власти из права читают только то что им выгодно .Если страна ведет боевые действия с другой страной или странами то вооружать суда любые можно .В СССР на случай войны на каждом судне была программа вооружения и обеспечении безопасности экипажа,а сегодня мы ведем боевые действия , так что как говорил Путин, Песок иногда такую хрень говорит.