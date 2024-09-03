В Сбербанке назвали самые опасные схемы мошенничества

Одними из самых распространенных и опасных схем мошенничества в настоящее время являются телефонные звонки и звонки через мессенджеры, где злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или Центрального банка России.
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