Армения и Турция решили налаживать отношения

Пашинян и Эрдоган согласились, что их обоих всё устраивает, и надо продолжать в том же духе.Кабинет президента Турции Реджепа Эрдогана отчитался о телефонном разговоре, который произошёл между главами Турции и Армении.
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