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ГТРК Татарстан

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Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах

Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах

Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, сотрудники Росгвардии успешно обеспечили безопасность в ходе президентских выборов и других избирательных кампаний, а также проявили четкость и слаженность при работе на крупных форумах, проводимых в России.

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