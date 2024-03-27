Путин поблагодарил Росгвардию за обеспечение безопасности на выборах

Согласно заявлению президента РФ Владимира Путина, сотрудники Росгвардии успешно обеспечили безопасность в ходе президентских выборов и других избирательных кампаний, а также проявили четкость и слаженность при работе на крупных форумах, проводимых в России.
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