IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке. 29 января 1964 года начались IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).
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IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке. 29 января 1964 года начались IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия).
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