Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 719 подписчиков

Один начудил до депортации, второй наговорил на уголовку: Мигранты в такси устанавливают свои правила. Яндекс по-прежнему ни при чём?

Один начудил до депортации, второй наговорил на уголовку: Мигранты в такси устанавливают свои правила. Яндекс по-прежнему ни при чём?

   Автор: Сергей Иванов Несмотря на громкие скандалы, связанные с "Яндекс-такси", агрегатор по-прежнему отмахивается от ответственности, ссылаясь на "информационные услуги", и продолжает зарабатывать на страхе пассажиров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии