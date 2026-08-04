На Ямале состоялось массовое восхождение на ледник Романтиков

Горы Полярного Урала в августе снова принимали гостей со всей страны. Массовое восхождение на ледник Романтиков в этом году, как и в прошлом, увенчалось маршем Мендельсона, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.
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