Красный Север
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Красный Север

5 подписчиков

На Ямале состоялось массовое восхождение на ледник Романтиков

На Ямале состоялось массовое восхождение на ледник Романтиков

Горы Полярного Урала в августе снова принимали гостей со всей страны. Массовое восхождение на ледник Романтиков в этом году, как и в прошлом, увенчалось маршем Мендельсона, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии