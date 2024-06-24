Студенты технического пожарно-спасательного колледжа проходит стажировку в департаменте ГОЧСиПБ

Студенты Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука продолжают традицию прохождения стажировок в управлении Государственной противопожарной службы и гражданской обороны по Северо-Восточному административному округу Москвы.
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