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Студенты технического пожарно-спасательного колледжа проходит стажировку в департаменте ГОЧСиПБ

Студенты технического пожарно-спасательного колледжа проходит стажировку в департаменте ГОЧСиПБ

Студенты Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука продолжают традицию прохождения стажировок в управлении Государственной противопожарной службы и гражданской обороны по Северо-Восточному административному округу Москвы.

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