Девять человек пострадали в населённых пунктах ДНР из-за обстрелов ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка, в Червоногвардейском районе Макеевки, в Никитовском районе Горловки девять человек получили ранения в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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