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Умер американский актер Билл Коббс, снявшийся в «Телохранитель» и «Ночь в музее»

Умер американский актер Билл Коббс, снявшийся в «Телохранитель» и «Ночь в музее»

Американский актер Билл Коббс скончался в возрасте 90 лет, об этом проинформировал брат артиста. Новостью он поделился на своей странице в социальной сети, отметив, что артист ушел из жизни мирно в своем доме в Калифорнии.

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