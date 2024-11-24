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Британского наёмника из состава «Иностранного легиона» ВСУ взяли в плен в Суджанском районе Курской области

Британского наёмника из состава «Иностранного легиона» ВСУ взяли в плен в Суджанском районе Курской области

Российские военные на Курском направлении взяли в плен иностранного наёмника, гражданина Великобритании Джеймса Андерсона.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Судить публично, с привлечением мировых СМИ. Как наёмнику дать пожизненное. Без права обмена или УДО. Когда остальные желающие съездить в Россию &quot;на сафари&quot; это увидят их пыл поостынет.
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18 час.
АК
Александр Крылов
В период проведения СВО надо снимать мораторий на смертную казнь. Не правильно охранять и кормить убийц женщин, детей, стариков!
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17 час.

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