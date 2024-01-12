Взрыв в посольстве США в Ираке, по предварительным данным, произошел в четверг вечером, сообщает Jerusalem Post.
Jerusalem Post: взорвано посольство США в Ираке
Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Подумаешь у них еще очень много посольств и работа предстоит титаническая.
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17 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Как "неожиданно"!
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13 час.
НН
Надежда Никитина
Думаю, что количество терактов увеличится и на территориях ФША, наглосаксии и сообщников.
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12 час.
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