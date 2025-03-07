Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
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Что на самом деле произошло с ценами на рынке ПВХ-конструкций в начале 2025 года. Опрос tybet.ru руководителей крупных оконных компаний

Что на самом деле произошло с ценами на рынке ПВХ-конструкций в начале 2025 года. Опрос tybet.ru руководителей крупных оконных компаний

﻿﻿Фото: freepik.com. Ценообразование на рынке конструкций из ПВХ как ранее писал tybet.ru, чрезвычайная ситуация, произошедшая на предприятии «Сибур-Кстово» в конце января 2025 года, не обошлась без последствий.

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