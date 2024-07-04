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В Госдуме предложили увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

В Госдуме предложили увеличить штрафы за хулиганство на борту самолета

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР под руководством председателя думского комитета по труду Ярослава Нилова предложили законопроект, направленный на ужесточение штрафов за нарушения на борту самолетов.

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