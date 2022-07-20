В Томской области в рамках акции #Профессия_полицейский стражи порядка посетили детский оздоровительный лагерь

Сотрудники центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области провели для детей профильной смены юных инспекторов движения, отдыхающих в детском оздоровительном лагере, познавательное занятие и рассказали о боевой и физической подготовке сотрудников полиции.
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