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В Томской области в рамках акции #Профессия_полицейский стражи порядка посетили детский оздоровительный лагерь

Сотрудники центра профессиональной подготовки УМВД России по Томской области провели для детей профильной смены юных инспекторов движения, отдыхающих в детском оздоровительном лагере, познавательное занятие и рассказали о боевой и физической подготовке сотрудников полиции.

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