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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PlayStation примет участие в выставке ChinaJoy 2024 Усилия Sony по налаживанию контактов ...

PlayStation примет участие в выставке ChinaJoy 2024 Усилия Sony по налаживанию контактов ...

PlayStation примет участие в выставке ChinaJoy 2024Усилия Sony по налаживанию контактов и сотрудничества со студиями в странах, где традиционно не так широко представлены ААА-разработки, приносят свои плоды, будь то корейская студия Shift Up и ее экшен Stellar Blade или многочисленные китайские… источник#ChinaJoy #Sony.

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