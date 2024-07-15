PlayStation примет участие в выставке ChinaJoy 2024 Усилия Sony по налаживанию контактов ...

PlayStation примет участие в выставке ChinaJoy 2024Усилия Sony по налаживанию контактов и сотрудничества со студиями в странах, где традиционно не так широко представлены ААА-разработки, приносят свои плоды, будь то корейская студия Shift Up и ее экшен Stellar Blade или многочисленные китайские… источник#ChinaJoy #Sony.