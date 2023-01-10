Новобранцы общевойскового объединения ВВО в Республике Бурятия приступили к практическим занятиям в полевых условиях

План занятий по общевойсковой подготовке для данной категории военнослужащих разработан так, чтобы к предстоящему слаживанию отделений, взводов и тактическим учениям они подошли с необходимыми знаниями для выполнения всех поставленных задач.
План занятий по общевойсковой подготовке для данной категории военнослужащих разработан так, чтобы к предстоящему слаживанию отделений, взводов и тактическим учениям они подошли с необходимыми знаниями для выполнения всех поставленных задач.
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