Губернатор Комарова рассказала о поставке товаров из ХМАО на маркетплейсы Китая

Товары югорских производителей появятся в продаже на китайских маркетплейсах. Об опыте сотрудничества Югры и КНР губернатор Наталья Комарова рассказала на заседании Совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных дел России.
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