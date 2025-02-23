Потеряли много денег: американские нефтяные компании не вернутся в Россию – FT

По словам американского сланцевого магната Гарольда Хэмма, американские производители сланцевой нефти не будут спешить возвращаться в Россию после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, поскольку в прошлом они уже сильно пострадали.
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