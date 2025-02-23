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Потеряли много денег: американские нефтяные компании не вернутся в Россию – FT

Потеряли много денег: американские нефтяные компании не вернутся в Россию – FT

По словам американского сланцевого магната Гарольда Хэмма, американские производители сланцевой нефти не будут спешить возвращаться в Россию после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, поскольку в прошлом они уже сильно пострадали.

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Silver Kont
Да нахуй пиндосы нужны! Где появляются пиндосы, там начинается бардак и развал...
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