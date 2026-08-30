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Царьград

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Релиз GTA VI остановит работу компаний 19 ноября 2026 года

Релиз GTA VI остановит работу компаний 19 ноября 2026 года

Выход GTA VI, запланированный на 19 ноября 2026 года, может приостановить работу компаний по всему миру.

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