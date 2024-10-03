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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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250 тыс. пользователей добавили пошаговую ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33 в списк...

250 тыс. пользователей добавили пошаговую ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33 в списк...

250 тыс. пользователей добавили пошаговую ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33 в списки желаний SteamУ студии Sandfall есть повод для празднования – их амбициозный RPG-проект Clair Obscur: Expedition 33 достиг впечатляющего рубежа в Steam, преодолев отметку в 250 000 пользователей, которые добавили игру в свой список желаний.

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