ВТБ рассказал о схеме мошенничества с клонами карт и загрузкой вредоносного ПО

Мошенники начали применять новую схему, по которой жертва устанавливает вредоносное ПО под видом мобильного приложения сотового оператора, таким образом, они получают доступ к данным банковской карты, что позволяет мошенникам снимать средства в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.
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