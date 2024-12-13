ВТБ рассказал о схеме мошенничества с клонами карт и загрузкой вредоносного ПО

Мошенники начали применять новую схему, по которой жертва устанавливает вредоносное ПО под видом мобильного приложения сотового оператора, таким образом, они получают доступ к данным банковской карты, что позволяет мошенникам снимать средства в банкоматах и оплачивать покупки в магазинах с NFC-терминалами.