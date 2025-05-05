Маск посмеялся над британским флотом после сравнения с ВМФ России

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE), миллиардер Илон Маск с иронией прокомментировал состояние военно-морского флота Британии, оставив соответствующий пост на своей странице в соцсети X*.
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