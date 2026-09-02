НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан китап нәшрияты II Мари китап фестивале йомгаклары буенча өч дипломга лаек булды

Татарстан китап нәшрияты II Мари китап фестивале йомгаклары буенча өч дипломга лаек булды

7 августтан 9 августка кадәр Мари Эл башкаласы Йошкар-Олада узган «Бергә укыйбыз – бердәмлектә яшибез» II Мари китап фестиваль-күргәзмәсе йомгаклары буенча Татарстан китап нәшрияты чыгарган китаплар өч махсус дипломга лаек булды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым