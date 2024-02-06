В Туле за сутки произошел один пожар и 25 ДТП

За последние 24 часа в Туле был зарегистрирован 1 пожар и 25 ДТП с пострадавшим в одном из них. На позитивной ноте следует отметить, что в области водоснабжения, теплоснабжения, центрального отопления, электроснабжения, газоснабжения и уличного освещения не было аварийных отключений.