Когда будет Чистый понедельник в 2025 году и в чем его особенности?

Чистый понедельник – это не церковное название праздника. На Руси была традиция чистить дом от "духа Масленицы" Первый день Великого поста в 2025 году выпадает на 3 марта, его еще называют Чистым понедельником.
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