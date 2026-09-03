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Модрич об уходе из «Реала»: «Семье было еще труднее, чем мне, возможно – но это часть жизни. Вспоминаю тот день с гордостью – я ушел с высоко поднятой головой»

Полузащитник « Милана » Лука Модрич рассказал, какие эмоции испытывал, прощаясь с « Реалом ». – Прошел год после вашего ухода из «Реала».

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