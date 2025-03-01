Отец псковского героя-десантника рассказал, как сын убил правую руку Хаттаба

В России сегодня День памяти десантников 6-ой парашютно-десантной роты 104-го гвардейского полка Псковской дивизии ВДВ, которые геройски погибли в Аргунском ущелье в 2000 году при проведении контртеррористической операции в Чечне.
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