Булгаков вину в коррупции не признал и попросил отпустить его домой

В правоохранительных органах сообщили, что бывший заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, арестованный в рамках уголовного дела о коррупции, не признает вину, но готов сотрудничать со следствием.
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