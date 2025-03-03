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Закон, порядок, государство

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Расчет ударных дронов группировки войск «Центр» рассказал об уничтожении танков «Леопард» на Красноармейском направлении

Расчет ударных дронов группировки войск «Центр» рассказал об уничтожении танков «Леопард» на Красноармейском направлении

Военнослужащие выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части боевой машины, тем самым вызвав детонацию ее боекомплекта и последующее полное уничтожение.

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