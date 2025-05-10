Университетский колледж Лондона выкупил личный архив Джорджа Оруэлла

Более 160 личных документов, писем, фотографий и набросков писателя могли разойтись по частным коллекциям, но теперь у исследователей творчества Оруэлла, вероятно, появится возможность изучать эти материалы, надеются специалистыЛичный архив Джорджа Оруэлла, включенный в реестр мирового наследия «Память мира» ЮНЕСКО, выкупил Университетский колледж Лондона у букинистов за 154 тысячи фунтов стрелингов.