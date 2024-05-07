Во Владивостоке арестовали американского солдата за кражу

Гордон Блэк возвращался из в Южной Кореи в США, но по пути заехал в Россию к женщине, с которой у него романтические отношенияПервомайский районный суд Владивостока арестовал до 2 июля американского военного Гордона Блэка по обвинению в краже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии