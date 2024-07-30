Оренбургские полицейские задержали молодого человека с крупной партией метилэфедрона

В рамках оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Оренбургское» на Шарлыкском шоссе областного центра задержан ранее не судимый 21-летний местный житель, у которого было обнаружено и изъято неизвестное вещество, а также упаковочные пакеты и изоленты.