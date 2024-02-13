«Сузуки Гранд Витара» 2008: отзывы владельцев

На международной арене автомобильной продукции Suzuki Grand Vitara предстал 1997 г. Первоначальная задумка инженеров заключалась в создании внедорожника с задним приводом, с рамой и жестким подключаемым передним приводом.
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