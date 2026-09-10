Разборки в автобусе № 76. Очевидцы сообщают, что мужчина в чёрном костюме пил пиво в салоне, накапал на пол и выбросил бутылку в окно, после чего только пожилой мужчина решил объяснить молодому, что так не делается, и начались разборки.
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